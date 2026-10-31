Milan-Inter 3-1, le pagelle dei rossoneri: baila Moreira nel giorno di Kakà
A San Siro vince il Milan, 3-1 il finale contro l’Inter.
Nel giorno del derby di Milano, con Kakà celebrato a San Siro e new entry della Hall of Fame rossonera, ci pensa un altro 22 a prendersi la scena. Moreira segna e firma i due assist per Pulisic e Rabiot. Bastoni in gol per l’Inter. Di seguito le pagelle dei rossoneri.
Maignan 8: la parata su Spence vale tutto per come e quando arrivata. Nel contorno grandi interventi che fanno da regia ad una grande vittoria.
Gila 7: un rientro prezioso, quando c’è lui in campo la difesa ha un valore aggiunto importante. Sicuro e preciso.
De Winter 6: sufficienza piena nonostante il giallo, macchia che però non lo mette in difficoltà.
Pavlovic 7,5: un’altra prova sontuosa di un monumento difensivo. Interventi coraggiosi svolti con professionalità e senza fallo, grande valore.
Moreira 9: un gol e due assist in un derby, non male. Nel giorno in cui Kakà viene celebrato da San Siro, un altro numero 22 fa la differenza e di spessore. Sontuoso. (Dall’89’ Hutchinson s.v.).
Modric 7,5: eterno. Se uno non guardasse la carta di identità, non ci crederebbe. Legge prima le situazioni e libera il campo come in pochi ad oggi. Prezioso.
Musah 6: corre molto e cresce nel corso della gara, positivo nel bilancio generale. (Dall’83’ Jashari s.v.)
Diawara 6: ripaga la fiducia di Amorim concedendo poco dalle sue parti. (Dall’83’ Bartesaghi s.v.)
Rabiot 7: ritorno con gol, da attaccante. Si muove sempre bene in mezzo al campo.
Pulisic 7: pronti e via, è suo il gol che sblocca la sfida. Non dà punti di riferimento per il resto della sfida. (Dall’83’ Cisse s.v.)
Ramos 6: sufficienza per dedizione, sicuramente è il giocatore più in ombra tra i rossoneri. (Dall’89’ Terraciano s.v.)
All. Amorim 7,5: se con il Bologna tre giorni fa tante colpe gli sono state attribuite, oggi solo elogi: per le scelte e per la gestione di una partita molto delicata. Bravo!