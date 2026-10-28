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Genoa-Juventus 2-0, le pagelle dei bianconeri: non si salva nessuno

Alessandro Davani , , , ,

Una Juventus priva di carattere sprofonda contro il Genoa.

Spalletti di soccer.ru da Wikipedia
Fonte immagine: soccer.ru da Wikipedia

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Vicario 6: Incolpevole sui due gol del Genoa, per il resto pomeriggio di ordinaria amministrazione.

Gatti 5: In evidente difficoltà nel contenere le folate di Vitinha e Baldanzi. (Woltemade 5,5)

Bremer 5: Travolto anche lui dal dinamismo e dalle accelerazioni di Osmajic e compagni, sbanda con tutto il reparto.

Lucumì 5,5: In affanno per un tempo nella retroguardia e poco utile in impostazione, sfiora la gioia personale con un tiro spettacolare.

Kalulu 4: Serata da incubo. Male in marcatura su Vitinha in occasione del gol e spreca un’ottima chance in area calciando larghissimo.

Douglas Luiz 4,5: Bocciato in cabina di regia: zero filtro e manovra lenta che spegne le fonti di gioco della Juventus. (Koopmeiners 6)

Sarr 5: Completamente sovrastato dalla fisicità e dal dinamismo del centrocampo rossoblù. (Boga 5,5)

Cambiaso 4: Posizionamento errato e deviazione goffa che spiana la strada al gol di Ehizibue, gara da dimenticare. (Cabal 5,5)

McKennie 5,5: Generoso come sempre nel coprire una grande fetta di campo, ma totalmente privo della qualità necessaria negli ultimi metri.

Alajbegovic 5: Qualche timido spunto ma nessun guizzo concreto per riaccendere la manovra offensiva prima della sostituzione all’intervallo. (Zhegrova 5,5)

Kolo Muani 4,5: Totalmente impalpabile e braccato da Ostigard e Vasquez, conferma il suo momento di profonda crisi.

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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