Genoa-Juventus 2-0, le pagelle dei bianconeri: non si salva nessuno
Una Juventus priva di carattere sprofonda contro il Genoa.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Vicario 6: Incolpevole sui due gol del Genoa, per il resto pomeriggio di ordinaria amministrazione.
Gatti 5: In evidente difficoltà nel contenere le folate di Vitinha e Baldanzi. (Woltemade 5,5)
Bremer 5: Travolto anche lui dal dinamismo e dalle accelerazioni di Osmajic e compagni, sbanda con tutto il reparto.
Lucumì 5,5: In affanno per un tempo nella retroguardia e poco utile in impostazione, sfiora la gioia personale con un tiro spettacolare.
Kalulu 4: Serata da incubo. Male in marcatura su Vitinha in occasione del gol e spreca un’ottima chance in area calciando larghissimo.
Douglas Luiz 4,5: Bocciato in cabina di regia: zero filtro e manovra lenta che spegne le fonti di gioco della Juventus. (Koopmeiners 6)
Sarr 5: Completamente sovrastato dalla fisicità e dal dinamismo del centrocampo rossoblù. (Boga 5,5)
Cambiaso 4: Posizionamento errato e deviazione goffa che spiana la strada al gol di Ehizibue, gara da dimenticare. (Cabal 5,5)
McKennie 5,5: Generoso come sempre nel coprire una grande fetta di campo, ma totalmente privo della qualità necessaria negli ultimi metri.
Alajbegovic 5: Qualche timido spunto ma nessun guizzo concreto per riaccendere la manovra offensiva prima della sostituzione all’intervallo. (Zhegrova 5,5)
Kolo Muani 4,5: Totalmente impalpabile e braccato da Ostigard e Vasquez, conferma il suo momento di profonda crisi.