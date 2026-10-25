Udinese-Milan 0-2, le pagelle rossonere: vittoria importante in emergenza

Al Bluenergy Stadium il Milan vince e convince nonostante le numerose assenze della vigilia. Decidono la partita le reti di Pulisic e Hutchinson, ma la prestazione positiva è stata da parte di tutti gli uomini di Amorim. Da sottolineare le partite di Diawara, all’esordio da titolare, e Bartesaghi, schierato esterno alto. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

Maignan 6: serata tranquilla per Magic Mike che si deve limitare a qualche parata di ordinaria amministrazione, avvolto dai soliti deprecabili fischi del pubblico friulano.

Diawara 6,5: schierato a sorpresa dal primo minuto, e nel ruolo non completamente suo di terzino, offre una prestazione solida e tecnicamente molto pulita e precisa. Potrebbe rivelarsi una carta preziosa da pescare nel mazzo lungo la stagione.

Pavlovic 6: costretto a fare gli straordinari pur non al 100%, si spartisce bene con De Winter il lavoro sporco su Davis e non cala mai la soglia dell’attenzione.

De Winter 6,5: conferma i progressi delle ultime partite, Bournemouth a parte. Si appiccica a Davis e non gli concede praticamente nulla. Anche in fase di impostazione gli errori sono ridotti al minimo.

Tomori 6,5: fa nuovamente il terzino puro e lo fa bene. Si sovrappone quando può mettendo dentro un paio di palloni interessanti ed è sempre sul pezzo anche a livello difensivo. Sta tornando molto utile alla causa rossonera dopo l’epurazione iniziale (dal 73′ Musah 6: una ventina di minuti da terzino destro dove non si prende rischi e fa il suo).

Bartesaghi 7: schierato nell’insolita posizione di esterno alto gioca una delle sue migliori partite in maglia rossonera. Costante spina nel fianco della difesa bianconera, sfiora il gol in diverse occasioni e ripaga la fiducia del mister (dall’85’ Cisse: S.V.).

Jashari 6,5: avvio rivedibile con un paio di palloni persi che potevano costare caro, poi alza i giri del motore e fa diverse cose importanti come la chiusura su Davis in campo aperto a fine primo tempo e il tiro insidioso da cui scaturisce il 2-0 di Hutchinson.

Modric 7: geniale nel battere velocemente e con precisione chirurgica la punizione per l’1-0 di Pulisic. Poi detta legge in mezzo al campo dove recupera tanti palloni e li gioca con la solita sapienza.

Hutchinson 6,5: non si vede molto e risulta uno di quelli meno dentro la partita. Poi però è bravo a guidare l’azione che va a concludere con il tap-in vincente che vale il raddoppio e incanala la partita sui binari rossoneri (dal 73′ Loftus-Cheek: S.V.) (dal 91′ Comotto: S.V.).

Pulisic 7: c’era da affidarsi a lui in una partita come quella di stasera e lui risponde presente sin da subito con il gol che mette in discesa la partita. Si fa trovare sempre bene tra le linee e i difensori friulani faticano a leggere la sua posizione. E’ un giocatore troppo importante per questa squadra e quando c’è lui in campo si nota la differenza.

G. Ramos 6: è costretto a giocare una doppia battaglia, una con i difensori bianconeri che lo malmenano tutto il tempo e l’altra con Marcenaro che gli fischia tutto contro e non vede la manata di Palma sul suo volto. Fa il solito lavoro di sacrificio e raccordo e nel secondo tempo cerca la gloria personale, ma i riflessi di Okoye e la traversa gliela negano (dal 91′ Camarda: S.V.).

All. Amorim 7: sorprende tutti con le scelte iniziali di Diawara e Bartesaghi e molti tifosi rossoneri erano pronti al peggio. Il campo però gli dà ragione e dimostra tutt’altro. Il Milan gioca un’ottima partita e porta a casa tre punti pesantissimi che possono servire anche come una bella iniezione di fiducia.