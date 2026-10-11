Sassuolo-Milan 1-1, le pagelle dei rossoneri: Rabiot non basta

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 1 a 1 tra Sassuolo e Milan.

La gara valevole per la sesta giornata di Serie A ha visto in gol Rabiot (63′) e Odenthal (68′). Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6: poche colpe sul gol neroverde, il traffico davanti non lo aiuta. Il resto lo gestisce tranquillamente.

Gila 7: fa la differenza, sia a 4 che a 3. Gioca sempre d’esperienza con anticipi rischiosi, ma puliti. Valore aggiunto.

Gabbia s.v.: la sua gara dura solo 17′, sfortunato per un problema ai flessori della coscia sinistra. Buona guarigione! (Dal 18′ De Winter 6: continua a mettere in campo quanto di buono visto nelle prime uscite stagionali).

Pavlovic 7: gli manca il gol ed è un difensore, ma quando il Milan attacca lui si inserisce e aumenta il peso specifico dell’offensiva. Giocatore onnipresente e instancabile.

Estupinian 6: si limita al compitino, ma lo fa bene. (Dal 46′ Modric 6: ordine e pulizia in mezzo al campo, l’assist di prima per Rabiot è un’altra perla).

Chukwueze 6: dinamico, salta l’uomo e fornisce l’assist. Dà sempre l’impressione che manchi nell’ultimo passo. (Dall’85’ Hutchinson s.v.).

Musah 6: corre tanto, forse pecca nella qualità in fase di impostazione. (Dal 78′ Jashari s.v.).

Rabiot 6,5: tre gol nelle prime sei giornate e a Reggio Emilia se lo inventa molto bene. Peso e qualità.

Moreira 6: dalle sue parti i rossoneri si rendono molto pericolosi, salta spesso l’uomo e crea spazi.

Pulisic 6: strappa la sufficienza perché il modulo lo aiuta ad essere presente nelle azioni, ma mancano i suoi tocchi. (Dal 78′ Cisse s.v.).

Ramos 6: sei partite (sette con l’Europa League), solo un gol. Ma con il Sassuolo si vede un giocatore più al centro e propositivo, complici il numero delle occasioni a disposizione. Nel primo tempo con il 4-2-3-1 questo è evidente.

All. Amorim 6: segnare e poi subire non è nel suo dna, il lavoro è ancora lungo e si dovrà lavorare sul vero modulo per far rendere al meglio questo Milan.