Como-Roma 0-0: pagelle giallorosse: Malen, il rosso compromette la gara

La Roma si presenta in trasferta, a Como, con la voglia di vincere la partita. Dybala ci prova ma non incide, Gollini rassicura l’ambiente e Malen rovina i piani di Gasperini. Al 90′ è 0-0 con i giallorossi che, adesso, possono pensare alla gara con il Real all’Olimpico.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: MALEN ROSSO ESAGERATO? GOLLINI SICURO, DYBALA SPRECONE

Gollini 7: esce con sicurezza e fa un paio di bei voli. Vero che il Como attacca molto, soprattutto nella ripresa, ma viene chiamato in causa poche volte. Si fa trovare pronto e tranquillizza l’ambiente ancora scosso dal ko di Svilar.

Mancini 6.5: sempre qualche errore di leggerezza, ma per il resto combatte e non perde mai di vista l’avversario. Chiude come può Diao e Douvikas: soffre nel finale ma non molla di un centimetro.

N’Dicka 6.5: come il compagno di reparto si mette in mostra soprattutto nel primo tempo con tanti anticipi e forza fisica. Douvikas, dalle sue parti, non passa mai. Dopo l’espulsione di Malen, il Como prende coraggio e assedia la Roma. Nonostante la tensione salga, l’ivoriano non perde la calma e concentrazione.

Hermoso 6: un po’ fuori posizione, ma non si nota molto. Fatica ad entrare in partita, ma dalla sua parte non si rischia quasi mai. (dal 60′ Balerdi 6: Gasperini ha bisogno di tenere alta la squadra e di velocità e lucidità. L’argentino, non delude le aspettative).

Molina 5.5: meno brillante rispetto alle ultime apparizioni. L’argentino sfonda poco ed incide anche meno. Ordinato in difesa, ma meno penetrante in attacco. (dall’82’ Rensch 6: entra, colpisce un cartellone e prende un calcio in faccia da Baturina. La sufficienza è proprio in questo, nel sacrificio).

Kone 5.5: orfano di Cristante, impiega qualche minuto a registrare i movimenti di De Roon. Come di consueto combatte e recupera palloni, ma è annebbiato e un po’ lento nelle incursioni, complice anche il pressing avversario. La nazionale, forse, non lo ha fatto riposare abbastanza. (dall’89’ Pisilli Sv.)

De Roon 6.5: è un soldato di Gasperini e lo dimostra cercando di caricarsi la Roma sulle spalle. Dal primo all’ultimo minuto di immola cercando prima di far salire la squadra poi, in inferiorità numerica, a ereggere un muro impenetrabile per il Como. La sua presenza è stata essenziale.

Wesley 5.5: come Molina appare un po’ imballato, poco attento e superficiale. Tanti controlli sbagliati e poche volte ha realmente sfondato dalla sua parte. Spento e apatico.

Pellegrini 6.5: torna titolare e prova a mettersi subito in mostra. In avanti cerca di dialogare con Paulo e di provare a scardinare la difesa comasca. Dal suo destro nasce la palla gol più nitida per la Roma, ma la conclusione si stampa sul palo. Un solo tempo per recuperare fiato e minutaggio. (dal 46′ Soule 5.5: deve vivacizzare la manovra ma non riesce nell’impresa, complice anche una Roma che resta in 10).

Dybala 6: brilla a sprazzi e combatte per 90 minuti. Il suo piede regala fluidità alla manovra, ma la conclusione a pochi passi da Butez che avrebbe regalato l’1-0. è troppo brutta per essere uscita dai piedi di Dybala. Buona la prima per condizione, il gol manca ancora. (dall’89’ Lulli Sv.)

Malen 5: un rosso che si poteva evitare, anche se le attenuanti sono tante. Poco prima dell’espulsione c’è un chiarissimo fallo su di lui e, nonostante l’entrata scomposta, l’attaccante prende palla. Forse un giallo sarebbe stato più corretto. Un vero peccato per l’olandese che salterà sicuramente la partita contro il Genoa.

Gasperini 6.5: con la Roma in 10 per 40 minuti, è riuscito a strappare un pareggio che vale quasi oro. Lo scorso anno, nelle medesime condizioni, i giallorossi subirono la rimonta comasca. I capitolini sono stati bravi a soffrire, a compattarsi e a regalare pochissimo agli avversari che, nonostante l’uomo in più, non hanno mai impensierito seriamente Gollini. Un punto che fa morale, classifica e mette dietro le spalle un altro scontro diretto per la qualificazione in Champions.