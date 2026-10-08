Essere José Mourinho: perché lo “Special One” è idolatrato dai romanisti

José Mourinho è uno degli allenatori più amati nella storia recente della Roma, non soltanto per la conquista della Conference League nel 2022, ma per la capacità di costruire un rapporto identitario con la tifoseria giallorossa. Arrivato nella Capitale nel 2021 e rimasto fino al gennaio 2024, il tecnico portoghese ha trasformato risultati, dichiarazioni pubbliche e gesti simbolici in elementi di appartenenza collettiva. Il suo carisma, l’esperienza internazionale e l’atteggiamento protettivo verso la squadra hanno alimentato un legame sopravvissuto all’esonero. Una devozione che si può comprendere analizzando la carriera dello “Special One” e i relativi successi europei unitamente a quelle che sono state anche le contraddizioni della sua esperienza romanista.

Chi è José Mourinho e perché viene chiamato “Special One”?

Nato a Setúbal il 26 gennaio 1963, José Mário dos Santos Mourinho Félix è un allenatore portoghese considerato tra i protagonisti del calcio europeo contemporaneo.

Il soprannome “Special One” nasce nel 2004, durante la conferenza stampa di presentazione al Chelsea. Reduce dalla Champions League festeggiata con il Porto, Mourinho si definì un tecnico speciale, inaugurando un modello comunicativo fondato su sicurezza personale, provocazione e leadership.

La sua esperienza da calciatore fu invece modesta: giocò prevalentemente nelle categorie inferiori portoghesi, senza raggiungere il professionismo di vertice. La formazione tecnica passò successivamente attraverso collaborazioni con Bobby Robson e Louis van Gaal, fondamentali per sviluppare competenze tattiche e gestionali.

Quali squadre ha allenato Mourinho prima e dopo la Roma?

La carriera di Mourinho tocca alcune delle società più prestigiose del calcio internazionale. Dopo gli esordi con Benfica e União de Leiria, raggiunse la notorietà con il Porto, aggiudicandosi la Coppa UEFA nel 2003 e la Champions League nel 2004.

Al Chelsea vinse 3 Premier League complessive, mentre con l’Inter realizzò lo storico Triplete del 2010, mettendo in bacheca campionato, Coppa Italia e Champions League.

Tra il 2010 e il 2013 guidò il Real Madrid, vincendo la Liga 2011/2012 con 100 punti, oltre alla Coppa del Re e alla Supercoppa spagnola.

Seguirono il Chelsea bis, il Manchester United, il Tottenham e la Roma. Dopo l’esperienza all’ombra del Colosseo allenò il Fenerbahçe e tornò al Benfica. Dall’estate 2026 Mourinho è nuovamente allenatore del Real Madrid, per la seconda volta nella sua carriera.

Perché i tifosi della Roma considerano Mourinho un simbolo?

L’identificazione tra Mourinho e la tifoseria romanista nasce dalla convergenza tra personalità dell’allenatore e cultura calcistica cittadina.

Il tecnico interpretò frequentemente il ruolo di difensore pubblico della squadra, contestando decisioni arbitrali e assumendosi la responsabilità delle tensioni mediatiche. Questo comportamento rafforzò l’immagine di un allenatore disposto a esporsi personalmente per proteggere il gruppo.

La romanità calcistica, caratterizzata da appartenenza, orgoglio e partecipazione emotiva, trovò nella comunicazione di Mourinho una rappresentazione particolarmente efficace. Gli stessi tifosi sembravano aspettarselo: José fu accolto con un murale a Testaccio volto a sottolinearne da subito l’incidenza popolare, da consegnare all’iconologia.

La centralità attribuita allo Stadio Olimpico, il coinvolgimento dei sostenitori e la capacità di trasformare le partite europee in appuntamenti collettivi contribuirono ulteriormente al suo prestigio. Per certi versi, l’avventura di Mou alla Roma sembrava un sequel dovuto all’epopea già scritta in Italia con l’Inter.

Il record di José Mourinho con la Conference League della Roma

Il 25 maggio 2022 Mourinho conquistò con la Roma la prima edizione della UEFA Europa Conference League, battendo il Feyenoord per 1-0 nella finale disputata a Tirana.

La rete decisiva di Nicolò Zaniolo, al 32º minuto, consegnò al club il primo trofeo europeo dopo la Coppa delle Fiere del 1961 (mai riconosciuta ufficialmente dai vertici del calcio internazionale).

La vittoria rappresentò un passaggio storico soprattutto per una tifoseria che attendeva da decenni un’affermazione nel Vecchio Continente.

Mourinho divenne inoltre il primo allenatore a vincere Champions League, Europa League o Coppa UEFA e Conference League, completando una combinazione inedita nelle competizioni UEFA maschili.

Perché la finale di Europa League del 2023 rafforzò il legame con Mourinho?

La seconda finale europea consecutiva consolidò ulteriormente il rapporto tra allenatore e sostenitori.

Il 31 maggio 2023, alla Puskás Aréna di Budapest, la Roma affrontò il Siviglia nella finale di Europa League. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, gli spagnoli prevalsero per 4-1 ai rigori.

La sconfitta, accompagnata da contestazioni arbitrali e polemiche, rinvigorì presso molti romanisti la percezione di una squadra impegnata contro avversari sportivamente e istituzionalmente più forti.

Anche senza il trofeo, la seconda finale contribuì così a rendere Mourinho una figura centrale nell’immaginario giallorosso.

Perché Mourinho fu esonerato dalla Roma nonostante l’affetto dei tifosi?

L’esperienza romanista terminò il 16 gennaio 2024, quando la proprietà Friedkin annunciò l’esonero dell’allenatore.

Le difficoltà in campionato, l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio e la sconfitta con il Milan determinarono una situazione sportiva insoddisfacente.

La gestione del “mago di Setúbal” si concluse con 2 sesti posti in Serie A, risultati inferiori alle aspettative di qualificazione alla Champions League, sebbene in linea con quelli conseguiti negli anni precedenti.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche dell’epoca, lo stipendio di Mourinho alla Roma era di circa 7 milioni di euro netti annui. Si trattava di uno degli ingaggi più elevati della Serie A per un allenatore, al quale dovevano corrispondere quantomeno prestazioni più convincenti.

Rimasero inoltre critiche relative alla qualità del gioco, alla conflittualità con gli arbitri e alla continuità delle prestazioni. L’affetto popolare non cancellò quindi i limiti sportivi, ma contribuì a separare il giudizio tecnico dalla memoria emotiva.

Qual è l’eredità di José Mourinho nella storia della Roma?

Il lascito di Mourinho supera il bilancio statistico delle sue 138 partite di campionato alla guida della Roma.

La Conference League, le 2 finali europee consecutive e il rapporto costruito con i sostenitori hanno restituito al club una dimensione internazionale significativa.

Il principale elemento distintivo della sua esperienza rimane tuttavia la trasformazione dell’allenatore in simbolo di appartenenza. Mourinho ha rappresentato, per una parte consistente della tifoseria, l’ambizione di una Roma capace di competere e rivendicare il proprio blasone.

Al di là delle vittorie, quindi, è soprattutto il connubio tra identità e coinvolgimento emotivo a spiegare perché lo “Special One” continui a essere venerato dai romanisti anche dopo la conclusione della sua esperienza nella Capitale.