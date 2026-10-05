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Italia-Turchia 3-1, le pagelle degli Azzurri: Mancini agguanta il secondo posto

Alessandro Davani , , , , , ,

L’Italia batte 3-1 una mai doma Turchia grazie alle reti di Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori e Pio Esposito e si porta al secondo posto del girone.

Roberto Mancini. Fonte: Paul Blank
Roberto Mancini. Fonte: Paul Blank

Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 6,5: Serata per lo più tranquilla, ma decisivo nelle battute finali con un grande intervento sul tiro di Ozcun.

Di Lorenzo 5,5: Propizia l’azione del primo gol con un cross, ma commette diverse sbavature difensive che potevano costare care. (Kayode 6)

Mancini 6: Prestazione ordinata e senza sbavature, gestisce la posizione senza particolari acuti.

Bastoni 6,5: Solite uscite palla al piede eleganti e puntuali, anche se concede qualcosa in chiusura in occasione della rete turca.

Ruggeri 5,5: Troppo timido in spinta sulla corsia mancina. Più attento in fase di copertura dove tiene la posizione. (Calafiori 6,5)

Barella 6,5: Lotta con lucidità per tutta la partita e pennella l’assist perfetto per l’incornata vincente di Calafiori. (Tonali 6)

Romano 6: Regia inizialmente scolastica, cresce spostandosi da mezzala dove trova l’assist (involontario) per la rete di Esposito.

Doumbia 6,5: Sorpreso alle spalle sul gol del pareggio, si riscatta ampiamente avviando l’azione del tris e sfiorando la rete nel finale.

Vergara 7: Il migliore in campo. Sempre nel vivo dell’azione con giocate di alta qualità e tanto lavoro di quantita: gli manca solo il gol. (Frattesi sv)

Scamacca 6,5: Qualche imprecisione di troppo e un giallo evitabile, ma cancella tutto con un grandissimo destro al volo sotto la traversa che sblocca la partita. (Pio Esposito 6,5)

Maldini 6: Alterna buone iniziative personali a pause un po’ troppo prolungate all’interno del match.

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Alessandro Davani

Amo cucinare, ascoltare musica ed il calcio. Seguo anche il Motomondiale, la F1 ed i Lakers (e l'NBA in generale).

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