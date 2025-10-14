Nazionali Update News 

Italia-Israele 3-0, le pagelle degli Azzurri: Retegui stratosferico

Alessandro Davani

L’Italia batte Israele 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui ed alla prima rete in Nazionale di Gianluca Mancini.

Maglia Italia - Fonte: profilo Flickr Nazionale Calcio
Ecco le pagelle degli Azzurri:

Donnarumma 7: Sempre decisivo il portiere del City, salva su Solomon nel primo tempo e si ripete nella ripresa su altre occasioni pericolose. Serata da campione.

Di Lorenzo 6,5: Dopo le difficoltà dell’andata, chiude bene ogni spazio a Solomon e lotta con grande generosità.

Mancini 6: Qualche errore di lettura nelle ripartenze israeliane, ma cresce col passare dei minuti e trova anche il gol.

Calafiori 6,5: Guida con sicurezza la difesa, attento e pulito negli interventi, si propone spesso in avanti con personalità.

Cambiaso 6,5: Più intraprendente del solito, si accentra spesso creando situazioni pericolose. Buona prova. (Spinazzola s.v.)

Barella 6,5: Prova a dare ritmo e verticalità con giocate di prima e pressing alto. Manca l’acuto, ma prestazione positiva.

Tonali 5,5: Parte lento ma cresce nel tempo, crea qualche buona occasione sulla trequarti. A tratti discontinuo. (Cambiaghi s.v.)

Locatelli 6: Si abbassa per impostare e prova qualche imbucata interessante, ma fatica a dare velocità al gioco. (Cristante s.v.)

Dimarco 6: Spinge e cerca cross pericolosi, ma meno lucido del solito.

Raspadori 5,5: Scelta a sorpresa, tenta di rendersi pericoloso ma trova pochi spazi. (Pio Esposito 6)

Retegui 7,5: Lotta su ogni pallone, si procura e realizza il rigore che sblocca il match. Il raddoppio è una gemma di forza e precisione.

