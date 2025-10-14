Italia-Israele 3-0, le pagelle degli Azzurri: Retegui stratosferico
L’Italia batte Israele 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui ed alla prima rete in Nazionale di Gianluca Mancini.
Ecco le pagelle degli Azzurri:
Donnarumma 7: Sempre decisivo il portiere del City, salva su Solomon nel primo tempo e si ripete nella ripresa su altre occasioni pericolose. Serata da campione.
Di Lorenzo 6,5: Dopo le difficoltà dell’andata, chiude bene ogni spazio a Solomon e lotta con grande generosità.
Mancini 6: Qualche errore di lettura nelle ripartenze israeliane, ma cresce col passare dei minuti e trova anche il gol.
Calafiori 6,5: Guida con sicurezza la difesa, attento e pulito negli interventi, si propone spesso in avanti con personalità.
Cambiaso 6,5: Più intraprendente del solito, si accentra spesso creando situazioni pericolose. Buona prova. (Spinazzola s.v.)
Barella 6,5: Prova a dare ritmo e verticalità con giocate di prima e pressing alto. Manca l’acuto, ma prestazione positiva.
Tonali 5,5: Parte lento ma cresce nel tempo, crea qualche buona occasione sulla trequarti. A tratti discontinuo. (Cambiaghi s.v.)
Locatelli 6: Si abbassa per impostare e prova qualche imbucata interessante, ma fatica a dare velocità al gioco. (Cristante s.v.)
Dimarco 6: Spinge e cerca cross pericolosi, ma meno lucido del solito.
Raspadori 5,5: Scelta a sorpresa, tenta di rendersi pericoloso ma trova pochi spazi. (Pio Esposito 6)
Retegui 7,5: Lotta su ogni pallone, si procura e realizza il rigore che sblocca il match. Il raddoppio è una gemma di forza e precisione.