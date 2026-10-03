Soccermagazine, Emanuele Celeste a Tele Radio Stereo: “Avrei preferito il Conte-bis. Meglio Totti come capo delegazione”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato della Nazionale a Tele Radio Stereo, durante la fascia mattutina condotta da Riccardo Cotumaccio.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato della Nazionale sulle frequenze dell’emittente Tele Radio Stereo. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

LA NARRATIVA DI MANCINI TRADITORE – “Se avessi dovuto optare per un bis probabilmente avrei preferito Conte. Più che altro perché la storia di Mancini potrebbe ricordare quella di Lippi, che dopo il disastro in Sudafrica, a freddo, disse che aveva sbagliato a tornare in Nazionale, che non si dovrebbe tornare in Nazionale dopo aver vinto. Mancini non ci sta pensando. Lui si è già parzialmente macchiato con la mancata qualificazione al Mondiale del 2022. Se dovesse aggiungere un altro tassello negativo alla sua esperienza azzurra – vuoi la retrocessione nella Lega B di Nations League, vuoi una mancata qualificazione all’Europeo oppure a un altro Mondiale – penso che a quel punto in pochi paradossalmente riuscirebbero a ricordare con piacere l’Europeo del 2021“.

CONFUSIONE IN FEDERAZIONE – “Com’è possibile che un presidente venga eletto e dopo 3 mesi ci si accorga che non era un tesserato della federazione? Io ero rimasto un po’ interdetto quando come capo delegazione era stata nominata la Bianchedi, perché tra tutti i grandi profili di alto livello calcistico che abbiamo in Italia abbiamo scelto una figura che nel calcio non aveva niente a che vedere. Sarebbe stato meglio Totti come capo delegazione!”.

Il video con l’intervento completo: