Coppa Italia Lecce Milan Update News 

Milan-Lecce 3-0, le pagelle dei rossoneri: diavolo agli ottavi

Simone Rabuffetti , , ,

Il Milan vince 3-0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia.

Milan - Fonte immagine: Maarten Van Damme
Milan – Fonte immagine: Maarten Van Damme

Avversari in 10 uomini dopo l’espulsione di Siebert al 18′. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 6: oggi spettatore non pagante, se non in un paio di occasioni dove si è fatto trovare presente. Ci sono state serate peggiori.

Tomori 6: sufficienza piena, sicurezza.

De Winter 6: un prestazione tranquilla da titolare.

Pavlovic 7,5: una crescita esponenziale, presente con fisico e sostanza. La punizione è un gioiello, ma Fruchtl fa il miracolo. (Dal 79′ Odogu s.v.).

Saelemaekers 8: se gioca sempre, un motivo ci sarà. Una certezza soprattutto in fase di costruzione, crea movimento e spazio. Suo l’assist per il grande gol di Nkunku. (Dal 61′ Athekame 6: continua il lavoro senza sbavature).

Loftus-Cheek 7: svolge il colpito necessario per dare peso e baricentro in mezzo al campo.

Ricci 6: prova sufficiente, il giallo lo macchia e dopo 45′ viene sostituto per non rischiare. (Dal 46′ Fofana 6,5: non si risparmia, spina nel fianco della difesa leccese).

Rabiot 7,5: non cala mai di intensità, Allegri lo ha voluto e in partite come queste si ha la conferma della sua importanza. Si muove in maniera differente rispetto a tutti gli altri, un passo in più.

Bartesaghi 7: assist-man per Gimenez, ma non solo. Preciso e continuo: vedere cross calibrati così bene è spesso merce rara. Da rivedere con intensità differenti.

Nkunku 7: il suo movimento costringe al fallo da rosso Siebert, poi cerca il gol fino a pescarlo con una mezza rovesciata. Convincente. (Dal 61′ Pulisic 7: ci mette tre minuti per segnare il suo nome a referto. Resta al momento il giocatore di punta di questo Milan).

Gimenez 6,5: si sblocca dopo tanto patire, anche se si rende protagonista di alcune conclusioni imprecise nei minuti precedenti. Oggi si porta a casa il buono sperando che possa essere d’auspicio per il futuro.(Dal 68′ Balentien 6,5: debutto che fa ben sperare, non gli manca la personalità).

Mister Landucci 6: poco da dire. Segue quanto gli dice Allegri e il suo Milan va con il pilota automatico, in crescita dopo le ultime uscite stagionali già buone. Anche per lui serata tranquilla.

Su questo sito utilizziamo strumenti nostri o di terze parti che memorizzano piccoli file (cookie) sul tuo dispositivo. I cookie sono normalmente usati per permettere al sito di funzionare correttamente (cookie tecnici), per generare statistiche di uso/navigazione (cookie statistici) e per pubblicizzare opportunamente i nostri servizi/prodotti (cookie di profilazione). Possiamo usare direttamente i cookie tecnici, ma hai il diritto di scegliere se abilitare o meno i cookie statistici e di profilazione. Abilitando questi cookie, ci aiuti ad offrirti una esperienza migliore con noi. Cookie policy