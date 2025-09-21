Soccermagazine, Emanuele Celeste a Centro Suono Sport: “Pellegrini senza fascia stona un po’”

Il nostro Emanuele Celeste ha parlato a Centro Suono Sport durante la trasmissione “Free Press Week” condotta da Lorenzo Sambucci e Andrea Pacetti.

Emanuele Celeste, fondatore e direttore di Soccermagazine.it, ha parlato del derby di Roma nel corso del programma “Free Press Week” dell’emittente Centro Suono Sport. Ecco alcuni stralci delle sue dichiarazioni:

Il ritorno di Lorenzo Pellegrini

“Le ultime conferenze di Gasperini sono veramente molto dirette. Ho notato che anche rispetto ai suoi predecessori lui parla molto chiaramente anche dei casi singoli come quello di Pellegrini. Non ha nascosto ieri che Dovbyk e Pellegrini sarebbero dovuti andare via, che di fatto non dovevano far parte di questo progetto. Però è tranquillamente disposto a recuperarli. Noi sappiamo che c’è questa sorte di regola interna per cui la fascia di capitano sarebbe andata a chi avrebbe contato più presenze al momento della partita di turno. Tuttavia, vedere Pellegrini titolare stona un po’. Secondo me è anche leggermente irrispettoso nei confronti della figura del ragazzo“.

Il video con l’intervento completo: