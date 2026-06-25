Perché Gattuso alla Lazio è la scelta più cinica (e corretta) per la stagione 2026/2027

L’ufficialità è arrivata: Gennaro Gattuso siede sulla panchina della Lazio.

Per molti è l’ennesima scommessa al ribasso dopo la dolorosa fine dell’era Sarri e il disastro psicologico dell’ex CT con la Nazionale. Ma smettiamola con la retorica del “grande cuore” e del “calcio operaio”: se guardiamo la realtà per quella che è, senza filtri e senza ipocrisie, Gattuso è esattamente ciò che serve a questa società in questo preciso momento storico. Non perché sia il miglior tattico del mondo, ma perché è l’unico profilo compatibile con il ridimensionamento della Lazio. Ecco i tre motivi reali, spogliati da ogni edulcorazione giornalistica.

Non ha paura di sfasciare il giocattolo

Inutile girarci intorno: l’ambiente Lazio al momento sembra una polveriera, anche a causa del mercato bloccato dalle cessioni obbligate (Romagnoli e Gila su tutti) e dalla contestazione aperta della tifoseria. In un contesto simile, un allenatore aziendalista finirebbe tritato. Gattuso no. Rino ha già ampiamente dimostrato nella sua carriera (da Pisa a Valencia ricordando anche l’esperienza a Firenze, durata lo spazio di un respiro per divergenze di mercato) che se la dirigenza non rispetta i patti o se la società è strutturalmente allo sbando, lui prende, dice le cose come stanno in conferenza stampa e se ne va. Questa sua totale mancanza di filtri politici è a suo modo una garanzia. Se una società rema contro, Gattuso lo dice chiaro e tondo, senza proteggere nessuno.

Il “Fattore Lotito” non lo spaventa: ha già subìto De Laurentiis

Allenare la Lazio significa accettare una di quelle società che hanno storicamente un presidente vulcanico. Per molti tecnici si tratta di un limite invalicabile, una fonte perenne di stress che logora lo spogliatoio. Gattuso, però, ha già completato il master in “gestione di patron ingombranti” superando l’esame Aurelio De Laurentiis a Napoli. Ha vissuto il silenzio stampa forzato, i ritiri punitivi e le frizioni pubbliche, portando comunque a casa una Coppa Italia (ad oggi unico trofeo da allenatore). Chi è sopravvissuto politicamente alla gestione ADL non ha paura di Claudio Lotito, Gattuso sa perfettamente quando fare muro e quando ignorare le eventuali interferenze presidenziali.

Zero obiettivi reali: l’habitat ideale per ricostruire

Siamo onesti: qual è l’obiettivo della Lazio per la stagione 2026/2027? Nessuno. Dopo il crollo della scorsa stagione e la mancata qualificazione alle coppe europee, la squadra è in pieno ridimensionamento tecnico ed economico. Non c’è una Champions da inseguire a tutti i costi, né uno scudetto da sognare. Gli aquilotti oggi hanno bisogno solo di pragmatismo e ricostruzione dalle fondamenta. In questo scenario di “anno zero”, Gattuso alla Lazio è perfetto. Senza l’assillo del grande risultato, può concentrarsi sul compattare uno spogliatoio svuotato e restituire un’identità caratteriale definita a una rosa da rifondare. Insomma, sia Rino sia la Lazio hanno bisogno di ritrovarsi.

Un matrimonio di pura convenienza

Chi si aspetta il bel gioco o colpi di genio tattici forse rimarrà deluso. Quella di Gattuso alla Lazio non è una scelta romantica. La società ha preso un tecnico che sa navigare nel fango di una contestazione e che non si farà mettere i piedi in testa dalla presidenza. Gattuso ha sposato la causa di una piazza prestigiosa per ripulirsi dalle scorie del fallimento con la Nazionale, sapendo che peggio dell’anno scorso è quasi impossibile fare. Niente favole: Gattuso-Lazio è solo un binomio di sanissimo realismo calcistico.