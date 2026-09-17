Juventus-NEC 5-0, le pagelle dei bianconeri: goleada a Torino
La Juventus abbatte il NEC con un sonoro 5-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani.
Ecco le pagelle dei bianconeri:
Grabara 7: Esordio da titolare con assist per Nico Gonzalez, ottima regia con i piedi e uscite sempre attente sulle incursioni avversarie.
Kalulu 6: Serata tranquilla in copertura, concede nulla dietro ma evita di proporsi in avanti.
Gatti 6,5: Solido e fisico nel duello centrale con Chery, annulla ogni pericolo senza concedere varchi.
Lucumì 6,5: Qualche incertezza in avvio di manovra, ma in marcatura è asfissiante. Ciliegina sulla torta l’assist con lancio millimetrico per Kolo Muani.
Celik 7: Prestazione ricca di sostanza, generosità e intelligenza tattica. Corona la prova con la prima gioia personale in bianconero.
Douglas Luiz 6,5: Faro del centrocampo, si abbassa per guidare il gioco con personalità anche sotto pressione. Trova un’ottima intesa con Sarr. (Bremer 6)
Sarr 7: Prima da titolare di grande livello: recupera un’infinità di palloni e avvia l’azione del gol con una gran verticalizzazione. Abbinamento perfetto di muscoli e qualità.
McKennie 7,5: Rientro fondamentale: uomo ovunque, decisivo nelle due fasi ed entrato in quasi tutte le azioni offensive. Giocatore imprescindibile. (Koopmeiners 6)
Nico Gonzalez 7,5: Trascinatore e leader. Sblocca il match con un movimento da vera prima punta e si procura con cattiveria il rigore del tris. (Conceicao 6)
Alajbegovic 7,5: Trova la prima perla in bianconero con un gran tiro e illumina la manovra tra le linee. Ispiratore anche nell’azione del rigore. (Kolo Muani 7)
Woltemade 6,5: Sbaglia un paio di occasioni nel primo tempo, ma si riscatta con la freddezza dal dischetto e l’ottimo lavoro di sponda nel finale. (Owusu sv)