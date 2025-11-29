Milan-Lazio 1-0, le pagelle rossonere: Leao per una notte in vetta

Il Milan batte 1-0 la Lazio e si porta momentaneamente, almeno per una notte, in testa alla classifica di Serie A. Altra vittoria di “corto muso” grazie a una zampata di Leao ad inizio secondo tempo e a un prodigioso intervento di Maignan dopo qualche istante di partita. Di seguito le pagelle degli uomini di Allegri:

Maignan 8: riprende da dove aveva lasciato, ovvero con un altro miracolo incredibile sul colpo di testa ravvicinato di Gila dopo pochi minuti. Sempre nella prima frazione si oppone a Zaccagni, mentre nel secondo tempo non viene quasi mai chiamato in causa.

Tomori 7: primo tempo un po’ in sofferenza alle prese con Zaccagni e un giallo sulle spalle da gestire. Nel secondo tempo diventa un protagonista importante prima con l’assist al bacio per Leao e poi vincendo tutti i duelli con l’esterno laziale.

Gabbia 7: disinnesca completamente Dia, mentre l’ingresso di Castellanos lo costringe a sudare di più. Nel finale sventa un paio di minacce in area confermandosi un solido baluardo a cui la squadra può appigliarsi nei momenti di difficoltà.

Pavlovic 6: altra prestazione attenta, ma con un apporto offensivo inferiore rispetto al solito. Nel finale il suo tocco di braccio fa vivere momenti concitati per tutti.

Saelemaekers 6: si vede che forse non è al top della condizione, ma non fa mai mancare la sua corsa e il suo sacrificio. Fa più fatica del solito ad accendersi e creare potenziali pericoli per la difesa biancoceleste.

Fofana 6: avvio di partita da incubo in cui sbaglia tutti i palloni che gioca. Cresce alla distanza e c’è anche il suo zampino nell’azione del gol. L’emblema del suo match è il coast-to-coast devastante, ma terminato ciccando la palla e procurandosi un fastidio all’inguine che lo costringe ad abbandonare il campo (dal 65′ Loftus-Cheek 6: entra in campo con il piglio e la verve che servivano per l’ultima porzione di gara).

Modric 5,5: probabilmente la gara meno positiva da quando è in rossonero. Sbaglia qualche pallone di troppo e un paio potevano anche costare caro. Soprattutto nel primo tempo fatica a far girare la squadra rispetto a come ci ha abituato finora.

Rabiot 6: anche lui un po’ sottotono rispetto agli standard. Però garantisce sempre corsa e solidità, portargli via il pallone è impresa ostica anche per un mastino come Guendouzi.

Bartesaghi 6,5: continua nel suo percorso di crescita dimostrando di meritarsi la maglia da titolare in questo momento. Non va quasi mai in sofferenza quando c’è da difendere e con il suo mancino disegna parabole molto interessanti.

Nkunku 5,5: primo tempo anonimo, un po’ meglio nel secondo tempo. Gioca pochi palloni, ma lo fa in maniera pulita dal punto di vista tecnico. Da lui, però, ci si aspetta ovviamente qualcosa di più (dall’82’ Ricci: S.V.).

R. Leao 7: anche lui fatica molto nel primo tempo preso in mezzo tra le grinfie di Gila e Romagnoli. Ma se stasera il Milan porta a casa i tre punti è grazie al suo gol da centravanti navigato d’area di rigore e forse questa è la cosa che fa più notizia. Anche stasera rimane dentro la partita per tutto l’arco dei 90 minuti.

All. Allegri 6,5: il suo Milan non sarà bello da vedere, ma è tremendamente efficace e quindi poco conta che lo spettacolo offerto non sia dei migliore se a fine partita guardi la classifica e trovi i rossoneri in testa. Paradossalmente ora arriverà la parte difficile con una serie di sfide contro avversarie che occupano la parte destra della classifica.